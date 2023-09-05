Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 156,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,93, holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,77 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 376 seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Avrupa'da açıklanan hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında gelmesi de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri tetikledi.

ABD'de fabrika siparişler ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azaldı.

Yarın yurt içinde açıklanacak Yeni Orta Vadeli Program, yurt dışında ise Fed'in Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.