Borsadan kapanış rekoru! En çok hangi hisseler kazandırdı

Endeks, önceki kapanışa göre 16,55 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 110,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,41 düşerken, holding endeksi yüzde 0,83 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin küresel pay piyasalarını temkinli bir başlangıca zorladığını belirtti. Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele için uyguladığı sıkı para politikalarının sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve tüketici güven endeksi yurt içinde, ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi, 2. el konut satışları ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi yurt dışında öne çıkacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.