Borsanın 'Altın Çocuğu'na SPK’dan iyi ceza verildi

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Gübretaş hissesi topladığı ve büyük bir servet kazandığı iddia edilen Oğuzhan Şahinkaya SPK’dan ceza geldi.

Geçtiğimiz ay Gübretaş hissesinde yaptığı satış ile borsada da sert düşüşe neden olan Şahinkaya, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda idari para cezası aldı. “Şirket pay piyasasında Rasim ŞAHİNKAYA ile birlikte gerçekleştirilen 12.05.2022 tarihli alım işlemlerine ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması” gerekçesiyle Oğuzhan şahinkaya ile birlikte Rasim Şahinkaya da idari para cezası aldı.

OĞUZHAN ŞAHİNKAY KİMDİR

Gübretaş Altın Sahası’ndaki 3,5 milyon onsluk altın rezervinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Gübretaş hissedarları arasında yer alan Oğuzhan Şahinkaya’nın ismi öne çıkmıştı. İş insanı ve eğitimci olan Şahinkaya, GÜBRETAŞ şirketindeki yüzde 8,76’luk hissesiyle dikkat çekiyor.