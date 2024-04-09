Borusan Cat tesislerini sıfır atık hedefiyle dönüştürdü

Operasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da sürdüren ve bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayan Borusan Cat, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan tesislerini, “Sıfır atık sertifikalı ofis ve tesisler” hedefiyle Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre dönüştürdü.

Bu düzenleme ile tüm tesislerinde ‘‘Sıfır Atık Belgesi’’nin sahibi oldu. Şirket, 1 yıl içinde tüm tesislerinde plastik pet şişe kullanımını sonlandırmayı ve toplam atık miktarını her yıl yüzde 5 azaltmayı hedefliyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE 62,4 MİLYON DOLARLIK KATKI

Atık yönetim sistemleri çalışmalarına 2020 yılında başlayan Borusan Cat, fotokopi makinelerinde renkli kartuş kullanımının kısıtlanmasından, pet şişe kullanımını kaldırarak termos kullanımına geçilmesine kadar, çeşitli uygulamalar hayata geçirerek ekiplerine yönelik detaylı eğitimler düzenledi.

Tesislerde ek atık kutularının yerleşimini de gerçekleştiren şirket, çevre danışmanıyla birlikte atık alanlarında atık cinslerine uygun olarak geri dönüşümü sağlayacak geçici depolama alanlarını oluşturdu ve 2023 yılında yaklaşık 450 ton atık malzemeyi geri kazanım ile değerlendirerek 116 ton atığın, enerji geri kazanım tesislerine sevkiyatını gerçekleştirdi.

Borusan Cat, sürdürülebilirlikle birleştirdiği proaktif iş modeli ile karbon emisyonlarını azaltırken, döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor.

2023 yılında Türkiye’nin yanı sıra uluslararası operasyonlarıyla, 6.517 ton malzemeyi yeniden kullanarak döngüsel ekonomiye kazandırdı ve direkt olarak 62,4 milyon dolara eş gelen değer yarattı.

Borusan Cat, 2030 yılına kadar yılda 9.000 ton malzemeyi yeniden kullanarak döngüsel ekonomiye daha fazla değer yaratmayı hedefliyor.