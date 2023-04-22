Borussia Dortmund Frankfurt'a fark attı, Bayern'i solladı

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt’u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Borussia Dortmund Frankfurt'a fark attı, Bayern'i solladı

BAlmanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasına Eintracht Frankfurt’u 4-0 yendi.

Bundesliga’nın 29. haftasında Signal Idunda Park’ta Eintracht Frankfurt’u konuk eden Borussia Dortmund 19. dakikada Jude Bellingham, 24. dakikada Donyell Malen ve 41. dakikada Mats Hummels’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar 66. dakikada Malen ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 60 çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala Bayern Münih’in bir puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

İkinci sıraya gerileyen Bayern Münih deplasmanda Mainz 05’e 3-1 yenilerek 59 puanda kalmıştı.

Eintracht Frankfurt da 42 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.
(AA)

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