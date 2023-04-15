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Dortmund fırsat tepti

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Stuttgart Mercedes Benz-Arena'da karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:49
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Borussia Dortmund Stuttgart ile berabere kaldı

Dortmund fırsat tepti
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Bundesliga'da Borussia Dortmund, Stuttgart'a konuk oldu. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Borussia Dortmundmaça gollerle başladı. 26. dakikada Sebastian Haller ve 33. dakikada Donyell Malen'in attığı gollerle Sarı Siyahlılar, 2-0 öne geçti.

Stuttgart bu gollere, 77'de Coulibaly ve 84'te Vagnoman'ın golleriyle karşılık verdi.

Borussia Dortmund'da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Giovanni Reyna durumu 3-3'e getirdi.

 Stuttgart, Silas'ın 90+7'de attığı golle son sözü söyledi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Dortmund, Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmedi.

Dortmund puanını 57 yaparken, Stuttgart 24 puana yükseldi.

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