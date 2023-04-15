Dortmund fırsat tepti

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Stuttgart'a konuk oldu. Karşılaşma 3-3 sona erdi.
Borussia Dortmundmaça gollerle başladı. 26. dakikada Sebastian Haller ve 33. dakikada Donyell Malen'in attığı gollerle Sarı Siyahlılar, 2-0 öne geçti.
Stuttgart bu gollere, 77'de Coulibaly ve 84'te Vagnoman'ın golleriyle karşılık verdi.
Borussia Dortmund'da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Giovanni Reyna durumu 3-3'e getirdi.
Stuttgart, Silas'ın 90+7'de attığı golle son sözü söyledi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Dortmund, Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmedi.
Dortmund puanını 57 yaparken, Stuttgart 24 puana yükseldi.