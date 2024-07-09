Boruyu tıkadı açılan suyla birlikte fırladı! Tam 1 buçuk metre boyunda

Havaların aşırı ısınmasıyla beraber yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle yılanlar, kendilerini tarla ve yollarda sık sık gösteriyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Vedat Köklü, tarlasında sulama yaparken suyun gelmediğini fark ederek boruyu kontrol etti.

Borunun içinde bir cisim olduğunu anlayan ve çubuk yardımıyla çıkaran Köklü, boruyu tıkayan şeyin yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan olduğunu gördü. Telef olduğu görülen yılan, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

"1 BUÇUK METRELİK BİR ZEHİRLİ YILAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

43 yaşındaki Vedat Köklü, bir buçuk metrelik yılanın borunun içine girdiğini ifade etti. Köklü, “Boru tıkalıydı, borunun içinde bir şey olduğunu fark ettim. Borunun içinde yılan olduğunu bilmiyordum. Bir anda çubukla kurcalarken 1 buçuk metrelik bir zehirli yılan olduğunu gördüm. Çubukla çektim yılanı, yılan zaten basınçtan dolayı ölmüştü. Yılan olduğunu fark etmemiştik, sonra çıkınca gördük yılanı” dedi.