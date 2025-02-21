Boş senetlerle 200 milyon liralık vurgun

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin, daha önceden imzalattıkları boş senetleri doldurup, çok sayıda kişiyi 200 milyon TL borçlandırarak dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca ticari sözleşmeler üzerindeki parasal miktarlarda oynadığı, borçlandırdıkları kişilerden ise yasal ve yasal olmayan yollarla bu paraları tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.