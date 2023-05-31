Boş yolda motosiklet ve bisiklet kafa kafaya çarpıştı

Bursa’da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü boş yolda karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Boş yolda motosiklet ve bisiklet kafa kafaya çarpıştı

İHA'nın haberine göre, kaza, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi.

Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü. Yaralanan sürücüler çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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