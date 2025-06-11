Boşanan çift ile yakınları birbirine girdi

Kaynak: DHA
Boşanan çift ile yakınları birbirine girdi

Ordu'da 2018’de boşanan çift ve yakınları sokakta tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen kavgaya çevredeki bazı kişiler de katıldı. Kavga anı, cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, 7 Haziran’da Aybastı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda meydana geldi. 2018’de eşinden boşanan Hamide Ö. (35), Kurban Bayramı dolayısıyla velayeti babalarında bulunan 2 çocuğunu görmek istedi. Bu sırada Hamide Ö., askeri personel olan eski eşi Bekir Y.’nin (36) akrabaları ile karşılaştı. İki tarafın sokaktaki sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya Bekir Y. de dahil oldu. İddiaya göre Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö.’nün üzerine koşarak, tekme ve yumruk attı. Kısa sürede büyüyen kavgaya çevredeki bazı kişiler de dahil oldu. Kavgayı sokaktaki vatandaşlar ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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