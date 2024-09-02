Boşanan çiftlerin çocukları annenin soyadını alabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay açılan dava sonucunda 2. Hukuk Dairesi çocuğun annesinin soyadını taşıması kararını hukuka uygun buldu.

Diyarbakır'da bir boşanma davası sonrasında velayeti annede olan bir çocuğun soyadıyla ilgili açılan davada emsal bir karar verildi.

Davayı açan anne, boşanmasının sonrasında kendisiyle farklı soyadı taşıyan çocuğunun okulda sorunlar yaşadığını belirterek kendininkiyle aynı soyadı taşımasını talep etti.

ÇOCUK ANNESİNİN SOYADINI ALDI

Birinci derece mahkemesinde görülen davada çocuğun ruhsal gelişimi yönünden soyadının, davacı annenin soyadı ile aynı olarak şekilde değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olabileceğini belirtildi. İddianameyi kabul eden mahkeme çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olması gerektiğine karar verdi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Çocuğun babası ise bu kararın bozulmasını isteyerek davayı istinafa taşıdı. Bunun üzerine annenin avukatı temyize gitti.

Avukat, idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınmasının ve görüşlerine gereken önemin verilmesinin gerektiğini savundu. İstinaf mahkemesinde dinlenen çocuk, , annesiyle birlikte yaşadığını, annesinin soyadını almak istediğini ve okulda annesiyle farklı soyada sahip olmasından yüzünden sorunlar yaşadığını söyledi.

YARGITAY ÇOCUĞUN ANNENİN SOYADINI ALMASINI HUKUKA UYGUN BULDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşınan dosyada kararını veren daire, babanın avukatının itirazlarını kabul etmedi. Usul ve kanuna uygun olduğu belirtilen kararda daire, çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olacak şekilde değiştirilmesini hukuka uygun olduğuna hükmetti.