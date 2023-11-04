Boşandığı kadını kilitleyip evi ateşe verdi. Sığındığı banyoda ağır yaralı bulundu

Adana'da bir kişi boşandığı eşini eve kilitleyerek, evi yaktı. Annesi yoğun bakımdaki çocuk gözyaşlarıyla üvey babasının tutuklanmasını istedi.

KAYNAK: İHA
Boşandığı kadını kilitleyip evi ateşe verdi. Sığındığı banyoda ağır yaralı bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı eşi Muammet G. (57) dün eve gelerek eski eşiyle tartıştı. İddiaya göre Muammet G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ayrıca evde bulunan çiftin çocukları E.G. de (17) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, Muammet G.’yi Sarıçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

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"ANNEMİN DURUMU AĞIR"

Fadime Korkusuz’un ilk evliliğinden olan oğlu Önder Korkusuz (19), annesinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Korkusuz, “O cani annemi eve kilitleyip yakmış. Durumu ağır. Ben o caninin tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum. Annemin durumu çok ağır, makinelerle hayatta şu anda” ifadelerini kullandı.

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"ABLAMI DİRİ DİRİ YAKTI"

Fadime Korkusuz’un kız kardeşi Hatice Özdemir ise ablasının durumunun kritik olduğunu söyledi. Özdemir, “Ablamın durumu çok kötü. En ağır cezayı talep ediyoruz. O cani ablamı eve kilitleyip diri diri yaktı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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"EVİ BABAM YAKMADI"

Öte yandan, Fadime Korkusuz’un oğlu E.G.'nin ifade değiştirip, "Evi babam yakmadı" dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin araştırması sürüyor. Ayrıca Muhammet G.'nin 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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SAÇLARI YANDI

Ayrıca, Fadime Korkusuz'un kendisini banyoya kilitlediğinde saçlarının yandığı, saçlarının da banyoda kaldığı görüldü.

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