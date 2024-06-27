Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Kaynak: AA
Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Bursa'da Kadri E. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Meltem E.'yi tabancayla vurdu. Şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Kadri E. ile boşanma aşamasında olduğu Meltem E. arasında Lale Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Meltem E., yoldan geçen taksiyi durdurup binmek isterken, Kadri E., yanındaki tabancayla kadına ateş açtı. Silahlı saldırı sonrası Meltem E., kolundan yaralanırken, taksi şoförü M.U. da seken kurşunla kolundan hafif yaralandı.

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Meltem E., durdurduğu taksiyle eşinin kendisini takip etmesi ihtimaline karşı Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine polis amirliğine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından burada yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Meltem E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı.

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