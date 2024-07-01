Eşine bunu yapan yandı. Yargıtay’dan emsal boşanma kararı

Sakarya'da bir erkek, eşinin kendisine yersiz kıskançlıklar yaptığını, başka insanların yanında tehdit ve hakaret ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, davalı kadının, eşine başkalarının yanında hakaret ettiğini ve çeşitli ithamlarda bulunduğunu belirledi.

MAHKEME KADINI TAM KUSURLU BULDU

Mahkeme, kadının bu eylemlerinin davacıyı toplum nazarında zor duruma düşürdüğünü ifade ederek kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmasına karar verdi.

Yerel mahkemenin bu kararı, davalı kadının istinaf başvurusu sonrası Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından incelenerek reddedildi. Yaşanan olayın üzerine kadın, kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında, yerel mahkemenin kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğu tespit edildi. Davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ortaya çıktı.

Yargıtay'ın aldığı bu karar, eşlerin birbirlerine karşı saygılı davranmasının hukuk nezdinde de önemli olduğunu ortaya koydu.