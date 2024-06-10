Boşanma aşamasındaki kadın evinde sırtından bıçaklamış halde bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu. Kadının boşanma aşamasında olduğu ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak'ta bulunan Karaciğer Apartmanı'nda gerçekleşti. 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan 30 yaşındaki L.P.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Kadının evine polis ekibi yönlendirildi. Polisler eve girdiğinde L.P.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü kesinleşen L.P.'nin cesedi, evde yapılan incelemenin sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

L.P.'nin bir süredir anlaşamadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilirken cinayetle ilgili soruşturma açıldı.