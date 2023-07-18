Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den bikinili paylaşım

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Düvenci, boşanmanın ardından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den bikinili paylaşım

Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.

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ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.

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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.

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"İYİLEŞTİĞİN ANLARI UNUTMA"

8 yıllık evlilikleri biten çiftten Ceyda Düvenci, son olarak 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede 111 bin beğeni alan gönderisine, "İyileştiğin anları unutma" mesajını yazan Düvenci'ye; 2 bine yakın yorum yapıldı.

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"KARARI BEN VERMEDİM"

Öte yandan Ceyda Düvenci, sosyal medyadan kendisine boşanma haberleriyle ilgili; “Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz” mesajını yazan takipçisine, “Kararı ben vermedim maalesef” yanıtını vermişti.

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