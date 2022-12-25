Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, uzman çavuş olduğu öğrenilen Cengiz D., boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin aldı.

DHA’nın haberine göre; olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polislerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu Cengiz D., rehineleri bırakarak kaçtı.

KAÇTIKTAN SONRA MAĞAZA ÇALIŞANLARINI REHİN ALDI

Elindeki tabancasıyla tehditler savuran Cengiz D., bu sefer de bebek giyim mağazasına girip müşteri ve çalışanları rehin aldı. Polis ekiplerinin mağaza etrafını sardığını gören Cengiz D., silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı.

Ekipler, Cengiz D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Cengiz D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.