25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı

Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı

Adana'da, bir kadın çocuğuyla birlikte, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla rehin alındı. Özel harekat polislerinin de çalışmasıyla ikna olan Cengiz D. kaçtı. Aynı silahla bu sefer bir mağazaya girip çalışanları rehin alan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 02:06
Takip Et

Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı. Uzman çavuş dehşet saçtı

Uzman çavuş dehşet saçtı: Boşanmak isteyen eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı
+
Aa
-

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, uzman çavuş olduğu öğrenilen Cengiz D., boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin aldı.

DHA’nın haberine göre; olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polislerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu Cengiz D., rehineleri bırakarak kaçtı.

KAÇTIKTAN SONRA MAĞAZA ÇALIŞANLARINI REHİN ALDI

Elindeki tabancasıyla tehditler savuran Cengiz D., bu sefer de bebek giyim mağazasına girip müşteri ve çalışanları rehin aldı. Polis ekiplerinin mağaza etrafını sardığını gören Cengiz D., silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı.

Ekipler, Cengiz D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Cengiz D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
3
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
4
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
6
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü
﻿Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü
﻿Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü
﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.