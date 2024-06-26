Bosch Whirlpool'a göz dikti

Kaynak: Haber Merkezi
Bosch Whirlpool'a göz dikti

Bosch, beyaz eşya üreticisi Whirlpool'a satın alma teklifi vermeyi düşünüyor.

Alman mühendislik grubu Robert Bosch GmbH, beyaz eşya pazarındaki konumunu güçlendirecek bir hamle ile ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'u satın almak amacıyla teklif vermeyi düşünüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynaktan biri Bosch'un yaklaşık 4,8 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Whirlpool'a satın alma teklifinde bulunmak amacıyla danışmanlarla görüştüğünü fakat teklifin yapılıp yapılmayacağının netliğini söyledi.

Son zamanlarda yeniden yapılanma sürecinde olan Whirlpool, Avrupa'daki faaliyetlerini Arçelik tarafından kontrol edilen yeni bir şirkete devretmiş ve Ortadoğu ile Afrika'daki faaliyetlerini elden çıkarmıştı.

Gelen haber sonrasında Whirlpool hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14'e kadar çıakrken, Arçelik hisleri de yüzde 2'yi aşan yükseliş görüldü.

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