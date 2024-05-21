Boskovic'in takım arkadaşı imzayı attı. Sultanlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek transfer

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Boskovic'in takım arkadaşı imzayı attı. Sultanlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek transfer
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi takımları transfere tüm hızıyla devam ederken, bombayı Nilüfer Belediyespor patlattı.

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Nilüfer Belediyespor, Sırp smaçör Bojana Milenkovic'i kadrosuna kattı.

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Eczacıbaşı'nın dünyaca ünlü voleybolcusu Tijana Boskovic'le Sırbistan Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Milenkovic, 27 yaşında ve 1.85 boyunda.

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Nilüfer Belediyespor'dan yapılan açıklamada "Ailemize hoş geldin Bojana Milenkovic. Sırbistan milli takımı smaçörü olan Bojana Milenkovic önümüzdeki sezon mavi yeşil forma ile mücadele edecek. Nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

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