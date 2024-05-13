Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu belli oldu. Flaş Eda Erdem detayı

Antalya, FIVB Milletler Ligi’nin heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ilk haftasında güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelecek.
Santarelli 14 oyuncu seçti
Başantrenör Daniele Santarelli, Milletler Ligi’nin ilk haftası için 14 oyunculuk kadroyu belirledi. Takımın tecrübeli ismi Eda Erdem Dündar, sakatlığı sebebiyle bu haftaki maçlarda forma giyemeyecek. Ancak takım arkadaşlarını desteklemek için Antalya’da olacağı bildirildi.
Kadroda kimler var?
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 14 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Cansu Özbay
Elif Şahin
Ayça Aykaç
Gizem Örge
Simge Aköz
Derya Cebecioğlu
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
İlkin Aydın
Tuğba Şenoğlu
Melissa Vargas
Aslı Kalaç
Beyza Arıcı
Zehra Güneş
Dünya Şampiyonu'nun programı yoğun
Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan ve son Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları, turnuvada her hafta dört maç yapacak. Takım, ilk haftayı Antalya’da geçirecek ve ardından Amerika ve Çin’de mücadelesini sürdürecek. İlk üç haftanın sonunda en iyi sekiz takım, finaller için yarışma hakkını elde edecek.
Filenin Sultanları’nın maç takvimi
1. Hafta | Antalya:
15 Mayıs: Japonya-Türkiye
16 Mayıs: Hollanda-Türkiye
18 Mayıs: İtalya-Türkiye
19 Mayıs: Fransa-Türkiye
2. Hafta | Teksas/Amerika:
29 Mayıs: Almanya-Türkiye
31 Mayıs: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran: ABD-Türkiye
3. Hafta | Hong Kong/Çin:
12 Haziran: Türkiye-Tayland
13 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran: Çin-Türkiye
16 Haziran: Türkiye-Brezilya