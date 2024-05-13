Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu belli oldu. Flaş Eda Erdem detayı

Antalya, FIVB Milletler Ligi’nin heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ilk haftasında güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Santarelli 14 oyuncu seçti

Başantrenör Daniele Santarelli, Milletler Ligi’nin ilk haftası için 14 oyunculuk kadroyu belirledi. Takımın tecrübeli ismi Eda Erdem Dündar, sakatlığı sebebiyle bu haftaki maçlarda forma giyemeyecek. Ancak takım arkadaşlarını desteklemek için Antalya’da olacağı bildirildi.

Kadroda kimler var?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 14 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Ayça Aykaç

Gizem Örge

Simge Aköz

Derya Cebecioğlu

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

İlkin Aydın

Tuğba Şenoğlu

Melissa Vargas

Aslı Kalaç

Beyza Arıcı

Zehra Güneş

Dünya Şampiyonu'nun programı yoğun

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan ve son Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları, turnuvada her hafta dört maç yapacak. Takım, ilk haftayı Antalya’da geçirecek ve ardından Amerika ve Çin’de mücadelesini sürdürecek. İlk üç haftanın sonunda en iyi sekiz takım, finaller için yarışma hakkını elde edecek.

Filenin Sultanları’nın maç takvimi

1. Hafta | Antalya:

15 Mayıs: Japonya-Türkiye

16 Mayıs: Hollanda-Türkiye

18 Mayıs: İtalya-Türkiye

19 Mayıs: Fransa-Türkiye

2. Hafta | Teksas/Amerika:

29 Mayıs: Almanya-Türkiye

31 Mayıs: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran: ABD-Türkiye

3. Hafta | Hong Kong/Çin:

12 Haziran: Türkiye-Tayland

13 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran: Çin-Türkiye

16 Haziran: Türkiye-Brezilya