Bosna Hersek, vatandaşlarını uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bosna Hersek, vatandaşlarını uyardı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri ve Lübnan'ı terk etmeleri halinde Bosna Hersek'in Ürdün Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut durum ve kötüleşen güvenlik durumu göz önüne alındığında Bosna-Hersek vatandaşlarının Lübnan Cumhuriyeti'ne seyahat etmeleri tavsiye edilmiyor" denildi.

Bu ülkede bulunan Bosna Hersek vatandaşlarının ihtiyaç halinde Ürdün'ün Amman kentindeki Bosna Hersek Büyükelçiliğine başvurabilecekleri belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi kasabası Mecdal Şems'e 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısının ardından Hizbullah ile İsrail arasında gerilim tırmandı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Lübnanlı grup herhangi bir sorumluluğu reddetti.

30 Temmuz'da İsrail ordusu Beyrut'un güneyine saldırarak bir Hizbullah komutanını hedef aldı. Bir gün sonra Hamas, lideri İsmail Heniye'nin İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

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