Bosna Hersek, vatandaşlarını uyardı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut durum ve kötüleşen güvenlik durumu göz önüne alındığında Bosna-Hersek vatandaşlarının Lübnan Cumhuriyeti'ne seyahat etmeleri tavsiye edilmiyor" denildi.

Bu ülkede bulunan Bosna Hersek vatandaşlarının ihtiyaç halinde Ürdün'ün Amman kentindeki Bosna Hersek Büyükelçiliğine başvurabilecekleri belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi kasabası Mecdal Şems'e 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısının ardından Hizbullah ile İsrail arasında gerilim tırmandı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Lübnanlı grup herhangi bir sorumluluğu reddetti.