Bosna Hersek'te katliam. Açtığı canlı yayında 2'si Türk 3 kişiyi öldürdü

Bosna Hersek'in Gradacac kentinde Nermin Sulejamnovic adlı bir saldırgan, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak düzenlediği silahlı saldırıda eski eşi N.H. ve Türk asıllı baba-oğul 2 Türk'ü öldürdükten sonra intihar etti.

KAYNAK: İHA
Bosna Hersek'te katliam. Açtığı canlı yayında 2'si Türk 3 kişiyi öldürdü


Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye silahla ateş açtı.

Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu. Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, “Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz” dedi.

Sulejmanovic’in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.

Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Milli Takım kötü başladı Spor
Milli Takım kötü başladı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız ‘iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiştir Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız ‘iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiştir
Fred Fenerbahçe'de. Resmen açıklandı Spor
Fred Fenerbahçe'de. Resmen açıklandı
Arabanın çarptığı kaplan kıvrana kıvrana can verdi Güncel
Arabanın çarptığı kaplan kıvrana kıvrana can verdi
Hizbullah'a desteğini yineleyen İran: İsrail'in varlığına son verilmeli Dünya
Hizbullah'a desteğini yineleyen İran: İsrail'in varlığına son verilmeli
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha