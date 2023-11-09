Bosna Hersek'ten flaş Dzeko kararı

Edin Dzeko, Bosna Hersek'in oynayacağı EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Lüksemburg ve Slovakya maçlarında forma giymeyecek.

Bosna Hersek'ten flaş Dzeko kararı

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve gelir gelmez golcü kimliğini gösteren Edin Dzeko, milli maçlar öncesi Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Savo Milosevic'ten özel izin aldı.

Tecrübeli golcü, Bosna Hersek'in EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Kasım'da Lüksemburg ve 19 Kasım'da Slovakya ile oynayacağı maçlarda görev almayacak.

Bosna Hersek basınından Klix'in geçtiği haberde Milosevic'in "Kaptan bizden önümüzdeki iki maç izin istedi ve bu konuda anlaştık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan Milosevic ve eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic'in sakatlığı sebebiyle söz konusu maçları kaçıracağını dile getirdi.

Bu sezon Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.

12 gol atan Bosnalı, 7 de gol pası verdi.

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