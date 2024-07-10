Boston Celtics takımı satılığa çıkıyor

Wyc Grousbeck, Salı günü CNBC'ye verdiği röportajda son NBA şampiyonu olan yeşil beyazları rekor bir fiyata satmak istediğini söyledi.

NBA'deki tüm zamanların en kazançlı takım satışı, Mat Ishbia'nın Phoenix Suns'ı 4 milyar dolara satın almasıyla gerçekleşti. Ancak Grousbeck daha da yükseğe çıkmak isterse tüm Kuzey Amerika spor takımları için rekor 6,05 milyar dolar, bu da Josh Harris ve yatırımcı grubunun geçen yıl Washington Commanders'ı satın almak için ödediği miktar.

Forbes'un NBA takımlarının değerlemelerini içeren son listesinde Celtics, 4,7 milyar dolarla ligdeki en değerli dördüncü takım olarak yer aldı. Sıralamada, Golden State Warriors, New York Knicks ve Los Angeles Lakers'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Grousbeck, takımı iki aşamada satmayı planladığını, ilk olarak ailesinin kontrol ettiği %51'lik çoğunluk hissesini elden çıkartacağını söyledi. İkinci aşamada ise azınlık ortakların elindeki %49'luk hissenin satışı yapılarak kulübün tamamen el değiştirilmesi planlanıyor. Celtics'in azınlık sahiplerinden Steve Pagliuca, çoğunluk hissesi için teklif vermekle ilgilendiğini duyurarak kulübün başkanlık koltuğuna göz kırptı.