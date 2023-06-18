Bot faciası sonrası Pakistan'dan soruşturma talimatı

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Şerif, insan kaçakçılığında dahli bulunanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için güvenlik güçlerine soruşturma başlatması talimatı verdi.

Şerif ayrıca Dışişleri Bakanlığından da hızlı şekilde harekete geçmesini talep ederek, batan teknede bulunması muhtemel Pakistanlılara ait bir rapor hazırlanmasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ölenler arasındaki Pakistanlıların kimlik bilgilerinin şu aşamada doğrulanamadığı vurgulanarak, hayatını kaybeden ve kurtarılanlara ilişkin kimlik doğrulama işlemlerinin DNA eşleşmesiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN 12'Sİ PAKİSTAN VATANDAŞI

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.