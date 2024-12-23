BOTAŞ 262 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel istihdam edecek. İşte BOTAŞ personel alımına ilişkin detaylar…

BOTAŞ personel alımı başvuruları, 23 Aralık Pazartesi günü başladı ve 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak.

Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.



BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BOTAŞ 262 personel alımı için başvuru şartları yayımlanan kılavuzda belli oldu. Aşağıdaki linkler üzerinden kadro ve branşlarda istenen koşullara ulaşabilirsiniz.



BOTAŞ 262 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre; adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.

Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

