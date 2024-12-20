BOTAŞ 30'u engelli 262 personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
BOTAŞ 30'u engelli 262 personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

BOTAŞ, çeşitli birimlerde çalışmak üzere 30’u engelli toplam 262 personel alacağını duyurdu. İlanlar, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında İŞKUR’da yayımlanacak.

BOTAŞ’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimlerinde görev almak üzere 30 engelli personel alınacak.

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Ayrıca, üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

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Personel alımına ilişkin ilanlar, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

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