BOTAŞ 30'u engelli 262 personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

BOTAŞ’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimlerinde görev almak üzere 30 engelli personel alınacak.

Ayrıca, üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

Bakanlıklara personel alınacak Başvuru şartları Resmi Gazete’de yayımlandı

Personel alımına ilişkin ilanlar, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

Bin 331 personel alınacak. Bakan Kurum duyurdu. Başvuru şartları belli oldu