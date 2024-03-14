BOTAŞ "Avrupa'da Sürdürülebilir Liderlik" ödülüne layık görüldü

Şirket tarafından açıklamaya göre, "en çevreci kuruluş olma" hedefi doğrultusunda sürdürülebilir yaşam için hava, toprak, su, iklim, orman ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını, her projesine özel bir perspektifle sürdüren BOTAŞ, çevreyle ilgili uygulamalarıyla örnek konumda olmaya devam ediyor.

2023’te 61 ülkeden 3 bin 700'den fazla başvurunun yapıldığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin kazananları, dünya çapında 230'dan fazla yöneticinin puanlarıyla hesaplandı.

BOTAŞ, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ödül töreninde Saros Deniz Çayırı Transplantasyon Projesi ile "Avrupa’da Sürdürülebilir Liderlik" kategorisinde bronz ödülüne layık görüldü.