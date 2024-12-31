BOTAŞ duyurdu: Yeni yılda doğalgaza zam gelecek mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BOTAŞ duyurdu: Yeni yılda doğalgaza zam gelecek mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli doğalgaz toptan satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmadığı bilgisini verdi.

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

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