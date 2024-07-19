BOTAŞ ve ASFAT işbirliği

Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 5312 Sayılı Kanun" gereğince, Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesine sahip tek kamu kuruluşu olarak bulunuyor.

BOTAŞ ve ASFAT'ın yakın zamanda imzalanan sözleşme gereğince BOTAŞ'ın faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi ASFAT tarafından üretilecek. İki kurumun işbirliği ile hayata geçirilen proje sayesinde BOTAŞ, ulusal ve uluslararası sularda petrol toplama ve temizlik faaliyetlerini çevreye duyarlı bir perspektifle yürüteceğini bildirdi.

Deniz yüzeyinde petrolden dolayı meydana gelebilecek kirlilikleri toplamaya yarayan özel donanımı haiz gemi ile gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop, kirli yağ, çöp ve pis su atıklarının transferine yönelik faaliyetler güvenli bir şekilde yapılacak.

Gemi, deniz yüzeyinden petrol toplama, gemilerden sıvı ve katı atık alımı, bariyer serme ve toplama, gemiden denize harici skimmer indirme ve kaldırma operasyonları ile yangın söndürme ve yüzer depolama tankı çeki gibi birçok kritik hizmet sunumu yapılacak.

BOTAŞ ile ASFAT arasında yapılan proje ile yerli ve milli üretim desteklenerek ihracata ve ekonomiye büyük katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklama kapsamında, "Deniz kirliliğine acil müdahalede tasarım başta olmak üzere önemli yenilikleri barındıran ve dünyada muadili olmayan bu proje ile BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Terminali, dünyanın önde gelen kıyı tesislerinden biri haline gelecek." İfadelerine yer verildi.



