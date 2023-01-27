﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 2017-2022 döneminde doğal gaz iletim hattında kullanılan gazda tasarruf miktarına ilişkin bilgi verildi.

Verimlilik çalışmalarıyla, sevk edilen birim doğal gaz başına yüzde 44'lük tasarruf oranına ulaşıldığı belirtilen paylaşımda, "Yapılan verimlilik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer doğal gaz tasarruf ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.