27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz iletim hattında her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer miktarda gaz tasarrufu yaptıklarını bildirdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:51
Takip Et

BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı

BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
+
Aa
-

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 2017-2022 döneminde doğal gaz iletim hattında kullanılan gazda tasarruf miktarına ilişkin bilgi verildi.

Verimlilik çalışmalarıyla, sevk edilen birim doğal gaz başına yüzde 44'lük tasarruf oranına ulaşıldığı belirtilen paylaşımda, "Yapılan verimlilik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer doğal gaz tasarruf ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
4
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
6
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.