Botla gelen zafer: Jandarma tacirlerin planını bozdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Jandarma uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Jandarma, Diyarbakır’da aldığı ihbar üzerine su üzerinde botlarla hareket ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon toprağı kazan jandarma uyuşturucuları ortaya çıkardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonları kapsamında 269 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde yapılan narkotik operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Lice ve Kulp’ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 269 kilogram esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 18'i tutuklandı. 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."

diyarbakir.jpg

diyarbakirda-269-kilo-esrar-ele-geciril-911049-270721.jpg

diyarbakirda-269-kilo-esrar-ele-geciril-911050-270721.jpg

