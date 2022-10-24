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Botoks sonrası Kübra'nın ölüm davasından yargılanan Erdal Doğruya hayatını kaybetti

İstanbul’da kalça kemiği estetiği yaptığı Kübra Boyraz Solmazgül’ün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan güzellik merkezi sahibi Erdal Doğruya, kalp krizinden öldü.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:49
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Botoks sonrası Kübra'nın ölüm davasından yargılanan Erdal Doğruya hayatını kaybetti

Botoks sonrası Kübra'nın ölüm davasından yargılanan Erdal Doğruya hayatını kaybetti
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(DHA) - İstanbul Beylikdüzü’nde, 21 Eylül 2020 günü bir çocuk annesi Kübra Boyraz Solmazgül, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürülen Solmazgül, daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki Solmazgül’ün epikriz raporunda, ‘pıhtı atması’ nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Doğruya ve doktor Öner Özsoyeri tutuklandı.

17 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Doğruya ve Özsoyeri’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal Doğruya hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istenirken, Öner Özsoyeri hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 12 yıla, Bülent B. ve Ömer E. hakkında da Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Süren yargılamanın ileriki aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kardeşiyle birlikte yaşayan Erdal Doğruya, 1 hafta önce kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Doğruya, 3 gün sonra taburcu edildi. Evinde dün sabah tekrar fenalaşan Doğru’ya, kalp krizinden hayatını kaybetti.

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