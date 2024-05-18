Zincirleme kazaya neden olan alkollü sürücüden ilginç teklif: Polis çağırmayın

Nevşehir’de merkez ilçede yer alan 80. Yıl Bulvarı'ndan otomobili ile Zübeyde Hanım Caddesi'ne kontrolsüz çıkış yapan alkollü sürücü Gül S., önce Ali A.’nın kullandığı minibüse, ardından da Bahadır C.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Gül S. idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak reklam panosuna çarptı.

Sürücü Gül S., çaptığı araç sürücülerinden polis çağırmamalarını rica etti.

Ancak ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları alkol muayenesinde Gül S.’nin 1.35 promil alkollü olduğunu belirledi.

Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.