Erdoğan’dan 2 bakanlıkta çok sayıda görevden alma ve atama. Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çok sayıda isim görevlerinden alındı ve yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özge Aydiş Toy, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne de Muharrem Kurt getirildi.

Bakanlığın Rize İl Müdürü İdris Altuntaş ve Samsun İl Müdürü Tekin Balcı görevden alan

19 il müdürlüğüne yapılan yeni atamalar ise şu şekilde:

Amasya İl Müdürlüğü: Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya,

Bitlis İl Müdürlüğü: Vefa Akdoğan,

Çorum İl Müdürlüğü: Sahit Aydın,

Elazığ İl Müdürlüğü: Ömer Faruk Ergün,

Hakkari İl Müdürlüğü: Abdulhalim Ünalan,

Kahramanmaraş İl Müdürlüğü: Müslüm Ferdi Bozkurt,

Kastamonu İl Müdürlüğü: Harun Köksalan,

Malatya İl Müdürlüğü: Ali Sait Çeçen,

Manisa İl Müdürlüğü: Mustafa Kılıç,

Mersin İl Müdürlüğü: Naci Yılmaz,

Muğla İl Müdürlüğü: Isparta İl Müdürü Yakup Kütük,

Muş İl Müdürlüğü: Ahmet Kırtay,

Ordu İl Müdürlüğü: Harun Tan,

Sivas İl Müdürlüğü: Özgür Kırmızıtaş,

Samsun İl Müdürlüğü: Bayburt İl Müdürü Kemal Gümrükçü,

Şırnak İl Müdürlüğü: Salih Kaya,

Tokat İl Müdürlüğü: Kıymet Boztaş,

Yozgat İl Müdürlüğü: Arif Topal ve

Zonguldak İl Müdürlüğü: Mehmet Türkmen Köse

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda; Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Bülent Aytaç ve Hukuk Hizmetleri Müdürü Şükran Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlerinden alındı.

Çalışma Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Baş, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne Oğuz Tuncay, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Müdürlüğü’ne Ali Aybey, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Bekir Aktürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Bülent Uğur Ecevit atandı.

DİĞER KURUMLAR

Öte yandan Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılıklarına Mustafa Işık ve Engin Akyol, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ersin Dilber ve Hasan Davulcu atandı.