Botsvana genel seçimlerinin tarihi belli oldu

Masisi, eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel seçim 30 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek. Hem seçimin gerçekleştirileceği 30 hem de sonraki gün olan 31 Ekim tarihleri resmi tatil olacak" diye yazdı.

Başkanlık adayları için son başvuru tarihi 28 Eylül 2024 Cumartesi günü olacak. Bu tarihe kadar Gaborone Seçim Kurulu'na başvurmayanların adaylığı geçersiz kabul edilecek.

Hem Parlamento hem de konsey adaylarının adaylıkları 4 Ekim 2024 Cuma günü resmileşecek.

Botsvana'nın 12. Parlamentosu'nun feshedilme tarihi ise 5 Eylül 2024 olacak.