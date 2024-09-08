Boupendza imzayı attı

Düzenleme: Erhan Songür
Boupendza imzayı attı

Bir dönem Hatayspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig’in eski gol krallarından Aaron Boupendza, kariyerine Mısır’da devam edecek... Tecrübeli golcü, Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gabonlu oyuncu, 2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla fırtına gibi esmiş, 22 gol atarak Süper Lig’de gol kralı olmuştu.

Boupendza'nın adı o başarılı dönemin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmış, ancak sürpriz bir kararla 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Arabi’ye transfer olmuştu.

Katar’da sakatlıklarla boğuşan golcü, 19 maçta 9 gol kaydetti. 2022-2023 sezonunda 7 milyon Euro karşılığında Al-Shabab’a geçen Boupendza, burada 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle MLS takımlarından Cincinnati’ye transfer olan Boupendza, ABD ekibinde 17 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı. Cincinnati, Boupendza’nın sözleşmesini feshetti.

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