Boupendza imzayı attı

Süper Lig’in eski gol krallarından Aaron Boupendza, kariyerine Mısır’da devam edecek... Tecrübeli golcü, Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gabonlu oyuncu, 2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla fırtına gibi esmiş, 22 gol atarak Süper Lig’de gol kralı olmuştu.

Boupendza'nın adı o başarılı dönemin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmış, ancak sürpriz bir kararla 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Arabi’ye transfer olmuştu.

Katar’da sakatlıklarla boğuşan golcü, 19 maçta 9 gol kaydetti. 2022-2023 sezonunda 7 milyon Euro karşılığında Al-Shabab’a geçen Boupendza, burada 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle MLS takımlarından Cincinnati’ye transfer olan Boupendza, ABD ekibinde 17 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı. Cincinnati, Boupendza’nın sözleşmesini feshetti.