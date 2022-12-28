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Boyunu kısa bulup ameliyat oldu. Sonuca herkes şaşırdı

Sosyal medya fenomeni Özkan Sağın, boyunu uzatmak için ameliyat oldu. Sonucu görenler şoke oldu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:25
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Boy uzatma ameliyatı nedir ve nasıl yapılır? Özkan Sağın'ın ameliyat sonucu şaşırttı

Boyunu kısa bulup ameliyat oldu. Sonuca herkes şaşırdı
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Sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Özkan Sağın boyunu uzatmak için ameliyat olmak istedi. Özsağın, sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı paylaşımda boy uzatma sürecinde yaşadığı değişimi aktardı.

Sağın’ın eski boyu ile yeni boyu arasındaki farkı görenler şaştı kaldı. Özkan Sağın paylaştığı ikinci videoda boyunun 1.66 cm'den 1.76 cm'e yükseldiğini açıkladı.

BOY UZATMA AMELİYATI NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Boy uzatma ameliyatı, sağlık sorunları ya da estetik nedenlerle bacak uzunluğunu artırmak için yapılan ortopedik bir cerrahi işlemdir. Ameliyat uzatılması planlanan kemiğin kesilmesi ve ikiye ayrılmış uçlar arasındaki boşluğu genişletmek için harici ya da dahili bir fiksatörün kullanılması ile uygulanır.

Her gün çok az miktarda genişletilen boşluktaki kemik gerilirken, açılan alanda yeni kemik üretimi gerçekleşir. Boy uzatma, vücudun kendi kemiği, yumuşak dokuları, bağları, kan damarları ve onu çevreleyen ve destekleyen sinirlerinin yanı sıra organizmanın yeni kemik oluşturma kapasitesiyle sağlanır. Vücudun başka bir bölgesinden kemik alınmasına ihtiyaç yoktur.

Boy uzatma ameliyatı, 3-4 yaşından itibaren yapılabilir. Çocuklara uygulanacaksa kaç operasyon yapılacağı, hesaplanan kısalık miktarına göre belirlenir.

Ayrıca Türkiye’de boy uzatma ameliyatı merkezleri de bulunuyor.

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