'Boykot' çağrısı yapılmıştı: Ane Brun ve Trevor Noah kararıyla şoke etti!

DBL Entertainment'a yönelik boykot çağrılarının ardından ünlü sanatçılar Ane Brun ve Trevor Noah, Türkiye'deki gösterilerini iptal ettiklerini açıkladılar. Sosyal medyada, organizasyon şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan’ın açıklamaları nedeniyle boykot kampanyası başlatılmıştı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER BOYKOTA DESTEK VERDİ

DBL Entertainment'ın Türkiye’de düzenlediği konser ve etkinliklere yönelik boykot çağrıları sürerken, Norveçli müzisyen Ane Brun da Türk hayranları tarafından bu duruma dikkat çekildi. Sosyal medyada, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" mesajına karşılık Brun, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" diyerek etkinliğini iptal ettiğini açıkladı.

TREVOR NOAH GÖSTERİSİNİ İPTAL ETTİ

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah da 23 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştireceği gösterisini iptal etti. Bilet satış sitesinde gösterinin iptal edildiği duyurulsa da gerekçeye dair bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda DBL Entertainment’ın internet sitesinden etkinliğin afişi kaldırıldı.

BOYKOTUN SEBEBİ NE?

DBL Entertainment, Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah gibi isimleri Türkiye’ye getiren bir organizasyon şirketi olarak biliniyor. Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın, Espressolab'ı boykot edenlere "vatan haini" demesi büyük tepki çekmiş ve ardından DBL Entertainment etkinliklerine yönelik boykot kampanyaları başlatılmıştı.

Ane Brun ve Trevor Noah’ın bu boykota destek vermesi, organizasyon şirketinin etkinliklerini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

ABDÜLKADİR ÖZKAN KİMDİR?

Abdülkadir Özkan, Türk bir gazeteci, yazar ve iş insanıdır. İstanbul’da doğmuş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine Yörünge dergisinde başlamış, ardından İhlâs Haber Ajansı’nda Dış Haberler editörü olarak görev yapmıştır. İki yıl Avustralya’nın Sidney kentinde Turkish News Weekly gazetesinde haber koordinatörlüğü yapmış, sonrasında Tayland, Hong Kong, Çin ve Endonezya’da Uzakdoğu haber müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin öldürüldüğü saldırı sonrası Lübnan, Ürdün ve Dubai’de bulunmuş, bu dönemde de haftalık köşe yazılarına devam etmiştir.

Özkan, Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment’ın sahibi olarak tanınmıştır. Bu şirket aracılığıyla Robbie Williams, Muse gibi dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konserlerini organize etmiştir. Ayrıca Kopernik Kitap’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekte ve ABD’nin Maryland eyaletinde bir uluslararası yayınevinin yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve yazdığı eserler, Princeton Üniversitesi gibi önde gelen üniversite kütüphanelerinde yer almaktadır.

Son dönemde, Espressolab’ı boykot edenlere yönelik “vatan haini” ifadesi nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olmuş, bu durum DBL Entertainment’a yönelik boykot çağrılarına yol açmıştır. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtmiştir.