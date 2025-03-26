Boykot gerginliği: Murat Ülker gece yarısı kızgın surat gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot listesi açıklamasının ardından, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Boykot kararı Özgür Özel tarafından ilk açıklandığında Ülker'in ismi listede yoktu. Ancak CHP'li yöneticilere ait hesaplardan paylaşılan listelerde Ülker'in ismi yer aldı. Ardından son olarak açılan boykotyap.com internet sitesinde Ülker adı yine yer almadı.

İsmi listelerde bir gidip gelen Ülker'in sahibi Murat Ülker, boykotla ilgili Ekonomim yazarlarından Vahap Munyar'la mesajlaştı. Mesajlaşmayı Munyar bugünü köşesine taşıdı.

KIZGIN SURAT EMOJİSİ GÖNDERDİ

Murat Ülker, ilk yayınlanan listede firmanın isimi görününce kızgın surat emojisiyle "Bir dönem Zekeriya Öz (FETÖ’cü, Ergenekon dosyasının mimarlarından ünlü savcı) de aynı mantıktaydı" mesajını paylaştı.

Daha sonra listeden isimlerinin çıkartıldığı linkini de gönderen Ülker "Geçmişte de laikler Ülker’e vuruyordu. Sonra 1 Nisan vakası yaşandı, muhafazakarlar Ülker’e vurdu. Şimdi yeniden laikler vuruyor. Halbuki marka hep aynı yerde duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

1 NİSAN VAKASI

Ülker, 1 Nisan 2017'de "1 Nisan geliyor, hesaplaşma zamanı yaklaşıyor" reklamı yayınlamıştı. 1 Nisan şakasına gönderme yapan reklam klibinde “Zordur kardeş hayatı, şimdi hesaplaşma zamanı” darbe çağrısı olarak yorumlanmış ve firma ceza almıştı.