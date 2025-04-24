Boykot listesindeki Espressolab’tan eski CHP'li vekile tazminat davası! Sebebi ise...

CHP tarafından bazı markalara boykot uygulanması kararı alınmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.
Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medya hesabında boykot listesi paylaşmıştı. Aygün’ün paylaşımı Espressolab’in talebiyle erişime engellendi.
Boykot listesinde yer alan Espressolab, Aygün’e bir de tazminat davası açtı.
Hüseyin Aygün açılan tazminat davasını “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” diyerek duyurdu.
Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı.— Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) April 24, 2025
Tazminat istiyor. pic.twitter.com/rXkdrl0PDS