Boykot listesindeki Espressolab’tan eski CHP'li vekile tazminat davası! Sebebi ise...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boykot listesindeki Espressolab’tan eski CHP'li vekile tazminat davası! Sebebi ise...

Boykot listesinde bulunan Espressolab, eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'e tazminat davası açtı. Aygün sebebini sosyal medyadan açıkladı.

CHP tarafından bazı markalara boykot uygulanması kararı alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medya hesabında boykot listesi paylaşmıştı. Aygün’ün paylaşımı Espressolab’in talebiyle erişime engellendi.

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Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün

Boykot listesinde yer alan Espressolab, Aygün’e bir de tazminat davası açtı.

Hüseyin Aygün açılan tazminat davasını “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” diyerek duyurdu.

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