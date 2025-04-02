Boykota destek vermişti! TRT, Mevlana dizisini Tabii'den kaldırdı

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Boykota destek vermişti! TRT, Mevlana dizisini Tabii'den kaldırdı

TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan ve senaristliğini Ali Aydın'ın yaptığı 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisi Tabii’den kaldırıldı. Dizinin senaristi Ali Aydın, sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'a destek vermişti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası senarist Ali Aydın da oyuncuya destek amaçlı paylaşımda bulunmuştu. Pusat'ın, 'Demokratik hakkını' kullandığını ifade eden Aydın'ın Tabii platformunda yayınlanan 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisi kaldırıldı. Gerekçe olarak boykot gösterildi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından Ali Aydın'a ilişkin paylaşım yaptı.

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Sobacı, konuyla ilgili:

"Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur. Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir."

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DİZİ KALDIRILDI

Dizinin Tabii'den kaldırılması ve Sobacı'nın paylaşımları sonrası Senarist Ali Aydın da sosyal medya hesabından zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

Diziyi izlemek isteyenler platforma girdiğinde hata ile karşılaşıyor.

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