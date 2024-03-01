Böyle dostluk görülmedi! Yaren Leylek Adem Amca ile 13’üncü kez buluştu

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağındaki tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leylek arasındaki dostluk, milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen bir hikayeye dönüştü.

Son 12 yılda her göç döneminde köye gelen ‘Yaren’, bu yıl da geldi. Dün Eskikaraağaç’a gelen Yaren Leylek, bugün de Ahmet Yılmaz’ın kayığına konarak beklenen görüntüleri sundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren Leyleğin geldiğini duyunca Eskikarağaç’a gitti. Burada Adem Yılmaz ile sohbet eden Özkan, “Uluabat Köyümüzün kıyısında, Eskikarağaç Leylek köyündeyiz ve tüm Türkiye’nin Yarenseverler tarafından merakla beklediği buluşma dün gerçekleşti. Biz de haberini alır almaz bu sabah Eskikaraağaç Mahallemize geldik. Adem Amca’ya uğradık, o zaten teknesiyle açılmıştı. Adem Amca bir yandan ‘Yaren’ diye seslenirken, leylek kayığına bindi ve şu anda onun için özel olarak sakladığı balıklarla Yaren leyleği besliyor. 13. büyük buluşma gerçekleşti. Hasretle, merakla bekliyorduk.

Daha önce 27 Şubat’ta geldi. En erken gelişi olarak tarihe geçti. Bu sene ise 29 Şubat’ta geldi. Dün bu mutlu buluşma gerçekleşti. Bizler haber alır almaz, Adem Amca ve Yaren leyleğin yanına geldik. Yavruları çıktığı zaman geçmiş yıllarda yaptığımız gibi vericileri takmayı düşünüyoruz. Çünkü bu yavruların göç ettikleri diğer ülkelerde, hareketlerini bu şekilde takip etme imkanına sahibiz. La Fontaine’den masallar gibi bir hikaye gerçekleşiyor.

Eskikaraağaç Leylek köyü, Avrupa Leylek Köyü’ne üye olmasına rağmen, Adem Amca ve Yaren Leylek gündeme geldi ve ünü arttı. Prag’da film festivalinde belgesel dalında 1. oldu. O andan itibaren Adem Amca ve Yaren Leyleğin hikayeleri doğaseverler tarafından merakla takip edilmeye başlandı ve bir doğa bilinci oluşmasına katkı sağladı. Leylek köyümüzdeki tüm leylek yuvaları çocuklara emanet. Çocuklar bu leyleklerin yaşamlarını takip ediyor” dedi.

ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ YOLU ÜZERİNDE

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca’nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri’nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek’in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

YUVASI İZLENEBİLİR

Yaren Leylek ve Adem Amca’nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç’ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren’i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de bulunuyor. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7/24 canlı yayın ile izlenebilmesi için www.yarenleylek.com sitesini hizmete sundu. Böylece, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.