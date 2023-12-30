Böyle evlilik ilanı ne görüldü ne duyuldu! Siyasi ikbalini de düşünmüş

Kaynak: İHA
Böyle evlilik ilanı ne görüldü ne duyuldu! Siyasi ikbalini de düşünmüş
Trabzon'da evlenmek isteyen bir şahıs, şehrin merkezindeki meydana ilanlar astı. İlanda yer alan kriterler, görenleri güldürdü.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanı, ilginç kriterleriyle dikkat çekiyor.

İlanda, “Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan” gibi şartlar yer alıyor.

Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küffarla savaş halinde” ifadelerine yer veriyor.

Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca’ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buluyor.

aw109454-01.jpgaw109454-02.jpgaw109454-03.jpgaw109454-04.jpgaw109454-05.jpgaw109454-07.jpgaw109454-06.jpg

Son Haberler
Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı Dünya
Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı
Bu futbolcunun henüz 17 yaşında olduğu söyleniyor Spor
Bu futbolcunun henüz 17 yaşında olduğu söyleniyor
Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi Karikatür
Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler sevinçten havalara uçacak Otomotiv
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler sevinçten havalara uçacak
Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve… Sağlık
Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve…
Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı Gündem
Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?