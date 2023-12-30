Böyle evlilik ilanı ne görüldü ne duyuldu! Siyasi ikbalini de düşünmüş

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanı, ilginç kriterleriyle dikkat çekiyor.

İlanda, “Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan” gibi şartlar yer alıyor.

Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küffarla savaş halinde” ifadelerine yer veriyor.

Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca’ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buluyor.