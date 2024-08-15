Böyle hırsızlık görülmedi. Varil varil bağırsak çalıp kaçtılar

Böyle hırsızlık görülmedi



Okuyanları şaşırtan hırsızlık vakası, Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesinde gerçekleşti. Hırsızlığa dair aktarılan bilgilere göre, M.D., besihanesinde bulunan 4 varil içerisindeki piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 1 ton bağırsağının çalındığını söyleyerek polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayı gerçekleştiren şahısların H.D., ile birlikte 2 kişi olduğunu belirledi.

Daha sonra ise şahısların peşine düşen polis ekipleri yaptıkları takip sonrası H.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. H.D., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, çalınan bağırsağın polise tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi.