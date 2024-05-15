Böyle ilan görülmedi. Duraklara astı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi’nin üst kısmında kalan otobüs durağına bir ilan asıldı.

İlanda, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" kriterleri yer aldı. İlanda iki cep telefonu numarasının da yer aldığı görüldü.

İLANDAKİ NUMARALAR CEVAP VERMEDİ

Bazı vatandaşlar, yazıyı şaşkınlıkla okurken, ilanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığını anlayamadı. Bazıları, ilandaki numaraları aradığını ancak cevap verilmediğini söyledi.

"BEN ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM İNŞALLAH SOSYAL DENEYDİR"

Durak önünden geçerken yazıyı fark eden Bahattin Demirçalı isimli vatandaş, ilan karşısında şaşırdığını, durumun şaka olmasını ümit ettiğini söyledi. Demirçalı, “Bunu görünce insan üzülüyor. Telefon numarası da yazmışlar. Herhalde şakadır diye düşünmek istiyorum ben. Ya da birisi birisinden intikam almak için yapmamıştır inşallah. Eğer gerçekten bu kadar çaresizlikse ben üzüldüm. Bu güzel bir şey değil. Hem komik hem güzel değil. Hakikaten medeni cesaret kalmamış. Kağıtta, 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' yazıyor. Bir de iki tane telefon numarası bırakmış. Kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum, inşallah sosyal deneydir diye inanmak istiyorum. Yani bu kadar da olmaz” diye konuştu.