Kanser tedavisi gördüğünü söyleyerek erkek arkadaşını dolandıran kadının meme estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

YARDIM PARASIYLA TATİLE ÇIKTI

Şirket direktörü Leonard da yumurtalık, kolon, bağırsak, meme ve rahim ağzı kanseri olduğunu söyleyen sevgilisine toplam 25 bin Sterlin nakit yardım etti. Ama bu para tedaviye değil meme estetiği ve lüks tatillere gitti.

HEPSİNİ GERİ ÖDEYECEK

Tedavi gördüğüne dair sahte fotoğraflar paylaşan kadın kimsenin kendisine refakat etmesine de izin vermedi. Kanserlerinden birini yendiğini söyleyince de sevgilisi 30 bin Sterlin (1 milyon 600) değerinde Rolex saat hediye etmiş.

DOLANDIRILDIĞINI E- POSTALARIYLA ANLADI

Dolandırıldığını sevgilisinin e-postalarını kontrol etmesiyle anladı. McPherson, sevgilisinden aldığı 30 bin 714 Sterlin’i geri ödemeye mahkum edildi. Ocak ayına kadar süre tanındı. Paranın bir kısmını aldığı saati satarak karşılayacak.