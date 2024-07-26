'Böyle turnuvalarda lobi adamcılık döner. Annem kahrından öldü'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Böyle turnuvalarda lobi adamcılık döner. Annem kahrından öldü'

Tuğba Şenoğlu'nun milli takımdan son anda çıkarılmasına bir tepki daha geldi.

Tuğba Şenoğlu isyanı

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Fransa'ya A Milli Takım kadrosunda götürülen, ancak son anda kadrodan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kararına tepkiler sürüyor.

Tuğba'nın yerine İlkin Aydın alınmış, kararın ardından Galatasaray lobisi iddiasında bulunulmuştu.

Eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Defalarca kez milli takım forması giyen, Emlak Toki, Vakıfbank, Risa Scotti Pavia (İtalya) ve Fenerbahçe'de oynadıktan sonra voleybolu bırakan 37 yaşındaki Duygu Bal, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle büyük ve önemli turnuvalarda her türlü hobi lobi adamcılık döner…Yıllar önce milli takım listesinden durup dururken ismim çıkarıldığında günlerce inanamamıştık…Annem bu kahırları çeke çeke üzüntülerle öldü.. çok kötü ya çok … kariyer yolculuğum elem keder travma acı dolu”

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