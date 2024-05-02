Böyle vale ücreti mi olur? Sosyete fenomeni Rachel Araz bile isyan etti

Sosyal medya paylaşımları ile sosyetede bir ikon haline halen fenomen Rachel Araz, yaptığı son paylaşım ile gündem oldu. Fenomen Araz, valeye ödediği 950 liralık ücreti Instagram hesabından paylaştı.

2016 yılında Sami Kirespi ile dünya evine giren Araz, Instagram paylaşımları ile adından sık sık bahsettiriyor. Şubat ayında Kirespi ile evliliklerinden üçüncü çocuklarını da kucağına alan Rachel, en son 100 metrekarelik bir giyim odasında neredeyse 5 milyon liralık parçaları ile çok konuşulmuştu.

Araz yaptığı son paylaşımda ise bir valeye verdiği vale ücretini paylaştı. Vale için kendisine 950 liralık fiş verilen Araz, fişin fotoğrafını paylaşarak, “Dün gece hayatımın en pahalı valesini ödedim. 950 TL” notunu düştü.

Bu anlar sosyal medyada da çokça konuşuldu. İnternette viral olan Araz’ın valeye ödediği ücret ağızları açık bıraktı.