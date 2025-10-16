Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen tenis turnuvası "Six Kings Slam"in ilk maçında Amerikalı Taylor Fritz ve Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

ATP puanlarını etkilemeyen serinin ilk maçında korta çıkan Alexander Zverev, ATP tek erkekler sıralamasında üçüncü, Taylor Fritz ise dördüncü sırada yer alıyor.

Ajansspor'un haberine göre, 59 dakika süre mücadeleden galip ayrılan taraf 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanan taraf Taylor Fritz oldu.

Turnuvada kısa süre mücadele eden Zverev katılım bedeli olan 1.5 milyon dolarlık ödülü aldı.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Alex Zverev'in katıldığı turnuvada bütün tenisçiler 1.5 milyon dolar kazanırken, şampiyona 4.5 milyon dolarlık ödül verilecek.